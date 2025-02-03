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18:45, 3 февраля 2025Из жизни

Школьник получил выговор от отца и сообщил в полицию о хранящихся дома наркотиках

SCMP: В Китае мальчик заявил на отца в полицию после наказания из-за учебы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Baidu

Мальчик из Китая обиделся на отца из-за наказания и заявил в полицию о хранящихся дома наркотиках. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел 9 января. 10-летний мальчик, учащийся начальной школы из Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, получил от родителя строгий выговор из-за невыполненного домашнего задания. Чувствуя гнев и обиду, мальчик выбежал из дома, одолжил телефон у владельца соседнего магазина и позвонил в полицию. Он сообщил наркоконтролю, что отец незаконно хранит дома наркотические средства — шелуху от мака, в которой содержатся опиоиды.

Правоохранители незамедлительно отреагировали на сообщение и приехали к дому школьника. Его отец признался, что хранил дома фрагменты маковых стеблей и коробочек. Мужчина объяснил, что приобрел их в медицинских целях и не знал, что делает что-то незаконное. Он был потрясен, когда узнал о поступке сына.

Дело передали в отдел по борьбе с наркотиками для дальнейшего расследования. Мужчине грозит тюремное заключение от 10 до 15 суток и крупный штраф.

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Ранее сообщалось, что мужчина с острова Тайвань помог вернуть деньги отца, украденные мошенниками. Он связался с преступниками и обманом заставил их принести ему 700 тысяч тайваньских долларов.

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