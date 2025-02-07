Для зумеров призвали найти замену футболу и боксу

Декан экономфака МГУ Аузан: Зумерам нужны игры для спасения памяти и воображения

Основной проблемой представителей поколения зумеров, родившихся в конце прошлого и начале нынешнего века (ориентировочно в 1997-2012 годах), является дефицит памяти и воображения. Об этом со ссылкой на результаты проведенных исследований рассказал РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

По словам специалиста, первая ситуация связана с тем, что «у них память вынесена во внешние приборы», из-за чего молодые люди «могут оперировать очень небольшими объемами». В случае же с воображением влияет то, что зумеры «воспитаны не на книгах, а на видео», объяснил он.

Аузан напомнил, что в годы промышленной революции «футбол и бокс спасли физическое состояние человека», и отметил, что нынешние проблемы призваны решить их игровая замена, которая улучшила бы память и способность к воображению. При этом, отметил доктор экономических наук, у зумеров отмечаются и «огромные достоинства», которые у представителей предшествующих поколений наблюдались редко, а потому высоко ценились.

«Они могут несколько дел делать параллельно. У нас же считалось, что Юлий Цезарь великий не потому, что он полководец великий — таких много, — а потому, что он три дела умел делать одновременно. Вот они все три дела умеют делать одновременно», — сказал Аузан, указав, что для эффективности такой работы в режиме многозадачности нужно учить молодежь справляться с ней качественно.

Ранее «Лента.ру» писала о том, как зумеры меняют рынок труда, а также о путях преодоления социальной апатии нынешней молодежи, выражающейся в отказе от учебы и работы.