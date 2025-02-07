Индия отменила контракт по поставке БПЛА с компонентами из Китая

Times of India: Индия отменила контракт по поставке БПЛА с компонентами из Китая

Индия отменила контракт по поставке 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с компонентами из Китая. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

«К сожалению, некоторые индийские компании используют китайскую электронику и компоненты при производстве беспилотников для вооруженных сил. Это серьезная угроза кибербезопасности и проведению военных операций из-за возможности противника вывести БПЛА из строя», — приводит издание слова анонимного собеседника.

Источник также уточнил, что решение ограничить импорт компонентов для военных технологий было принято в 2024 году. Поводом для этого послужил сбой порядка 180 беспилотников на границе Индии и Китая, которая оспаривается двумя государствами.

Ранее министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что Индия прекратила четырехлетнее приграничное противостояние с Китаем, достигнув соглашения с КНР, позволяющего возобновить патрулирование границ. Объявление было сделано за день до запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит БРИКС в России.