Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 6 февраля 2025Мир

В Индии разбился истребитель Mirage

Истребитель Mirage 2000 ВВС Индии разбился во время учебного полета
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Истребитель Mirage 2000 Индии разбился во время проведения учебного полета в индийском штате Мадхья-Прадеш, пилотам удалось катапультироваться. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Индии в своем аккаунте социальной сети Х.

«Mirage 2000 потерпел крушение около Шивпури (Гвалиор) во время проведения планового учебного полета после того, как столкнулся с системной неисправностью. Оба пилота благополучно катапультировались», — отмечается в публикации.

Представители ВВС Индии добавили, что будет проведено расследование в отношении установления причин инцидента.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставил на Украину первые истребители Mirage 2000. Он также отметил, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, а теперь истребители будут «участвовать в защите неба Украины».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      Европейская компания построит для ОАЭ модуль лунной станции Gateway

      Возможность возвращения Нетребко в Россию оценили

      Сына российского миллиардера осудили на три года из-за подделки подписи

      В мэрии Киева прошли обыски после критики Кличко в адрес окружения Зеленского

      Звезду реалити-шоу решили арестовать за наезд на человека

      Оценены шансы США добраться до редкоземельных ресурсов России

      Трамп рассказал о планах Израиля передать сектор Газа США

      В Индии разбился истребитель Mirage

      Российский посол назвал поставку Mirage Украине утилизацией вооружений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше