В Индии разбился истребитель Mirage

Истребитель Mirage 2000 ВВС Индии разбился во время учебного полета

Истребитель Mirage 2000 Индии разбился во время проведения учебного полета в индийском штате Мадхья-Прадеш, пилотам удалось катапультироваться. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Индии в своем аккаунте социальной сети Х.

«Mirage 2000 потерпел крушение около Шивпури (Гвалиор) во время проведения планового учебного полета после того, как столкнулся с системной неисправностью. Оба пилота благополучно катапультировались», — отмечается в публикации.

Представители ВВС Индии добавили, что будет проведено расследование в отношении установления причин инцидента.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставил на Украину первые истребители Mirage 2000. Он также отметил, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, а теперь истребители будут «участвовать в защите неба Украины».