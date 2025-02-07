Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 7 февраля 2025Бывший СССР

Иностранный наемник из ВСУ признал превосходство России в одной сфере

BI: Россия доминирует в сфере применения оптоволоконных БПЛА
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия доминирует над Украиной в сфере применения оптоволоконных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил иностранный наемник по имени Джордж, воюющий в интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Business Insider (BI).

«Какая сторона быстрее адаптируется, учится и трансформирует свои возможности, та и становится доминирующей. Что ж, русские доминируют. Это очевидно. Никто не может утверждать обратное», — сказал он.

Джордж также подчеркнул, что в его подразделении все еще слишком мало дронов, произведенных по такой технологии. При этом, по его словам, российские военные используют оптоволоконные дроны уже больше года.

В конце 2024 года глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг</i>а) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны Российской армии становятся огромной проблемой для украинской армии. По его словам, дроны создают проблемы, так как их невозможно остановить, используя системы радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ используют российские укрепления в Курской области. Среди них — местная «линия Суровикина»

      Названы регионы России с подешевевшими «однушками»

      В Москве спасли утку

      Зеленский уволил ответственного за развитие армии генерала ВСУ

      Взятие под контроль Дзержинска объяснили

      Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение

      Российские врачи в третий раз предстанут перед судом за убийство младенца

      Жуткого морского черта заметили у Канарских островов и первый раз засняли на видео днем

      Россияне массово устремились в Европу

      Стало известно о переданных российскими спутниками «Ионосфера-М» уникальных данных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше