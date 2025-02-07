BI: Россия доминирует в сфере применения оптоволоконных БПЛА

Россия доминирует над Украиной в сфере применения оптоволоконных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил иностранный наемник по имени Джордж, воюющий в интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Business Insider (BI).

«Какая сторона быстрее адаптируется, учится и трансформирует свои возможности, та и становится доминирующей. Что ж, русские доминируют. Это очевидно. Никто не может утверждать обратное», — сказал он.

Джордж также подчеркнул, что в его подразделении все еще слишком мало дронов, произведенных по такой технологии. При этом, по его словам, российские военные используют оптоволоконные дроны уже больше года.

В конце 2024 года глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг</i>а) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны Российской армии становятся огромной проблемой для украинской армии. По его словам, дроны создают проблемы, так как их невозможно остановить, используя системы радиоэлектронной борьбы.