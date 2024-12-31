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18:53, 31 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назвали российские оптоволоконные FPV-дроны огромной проблемой для ВСУ

Буданов: оптоволоконные FPV-дроны становятся огромной проблемой для ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны Российской армии становятся огромной проблемой для Вооруженных сил республики (ВСУ). Его слова приводит «РБК-Украина».

«Россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема», — заявил Буданов.

По его словам, дроны создают проблему — их невозможно остановить, используя системы радиоэлектронной борьбы, что является «трендом этого года». Он добавил, что ВСУ ищут решения для противодействия большому количеству беспилотников этого типа.

Ранее издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что офис украинского президента может до конца 2024 года отправить в отставку Буданова. Отмечалось, что его место может занять «более лояльная к власти персона». Сам Буданов эти заявления опровергал.

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