Российские врачи в третий раз предстанут перед судом за убийство младенца

Суд оставил под стражей врачей Белую и Сушкевич по делу об убийстве младенца

Осужденные за убийство новорожденного ребенка калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич остаются под стражей. Такое решение принято на предварительном слушании в Московском областном суде, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отбор присяжных состоится 26 февраля, осужденные будут участвовать в нем лично вместе со своими адвокатами. Потерпевшая просила отбор присяжных провести в ее отсутствие — она воспитывает сына, родившегося уже после оглашения приговора врачам.

После отбора присяжных процесс начнется с самого начала. Вновь будут допрошены потерпевшая Замирахон Ахмедова, неонатолог Екатерина Кисель, акушер-гинеколог Ирина Широкая, заведующая отделением новорожденных Татьяна Косарева и заведующую родильным отделением Татьяна Соколова. Причем никаких новых данных в деле за это время не появилось: доказательства и защиты и обвинения остаются неизменными, что было подчеркнуто на предварительном слушании дела.

Речь идет о смерти глубоко недоношенного ребенка, наступившей 6 ноября 2018 года в калининградском роддоме №4. По версии следствия, Элина Сушкевич по приказу исполняющей обязанности главного врача роддома Елены Белой ввела младенцу летальную дозу магнезии, что привело к остановке дыхательной и сердечной деятельности. Защита настаивает, что смерть ребенка наступила по естественным причинам.

10 декабря 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда большинством голосов признала вину Сушкевич и Белой недоказанной. Генеральная прокуратура подала апелляцию, которая отменила оправдательный приговор. Новое слушание было назначено в Московский областной суд — для беспристрастности присяжных. 4 октября 2021 года начались новые слушания, и в тот же день обвиняемые были взяты под стражу.

24 августа 2022 года коллегия присяжных Мособлсуда признала обеих виновными в убийстве, и 6 сентября врачи были приговорены: Сушкевич к 9, а Белая — к 9,5 года лишения свободы. Апелляция в апреле 2023 и кассация в октябре 2023 года признали приговор законным и обоснованным.

Однако в октябре 2024 года президиум Верховного суда отправил приговор на новую апелляцию по жалобе в порядке надзора, в которой адвокаты осужденных заявили о давлении председательствующего на присяжных: он несколько раз заходил в совещательную комнату и высказывал свое мнение о процессе. Эти доводы не подтвердились, так как закон не запрещает, и даже обязывает председательствующего давать разъяснения присяжным. Однако в ходе заседания было заявлено, что старшина присяжных оказывал давление на одну из присяжных и требовал от нее покинуть суд, хотя сам он это отрицал. Но тем не менее по этой причине 2 октября 2024 года апелляционное определение было отменено, а 18 декабря 2024 года было принято решение начать рассмотрение заново со стадии отбора присяжных в Московском областном суде.

При этом в президиум ВС РФ обратились уже новые защитники осужденных: те адвокаты, которые защищали врачей в судах, в том числе апелляционной инстанции, из дела вышли. Причем адвокаты Тимур Маршани и Михаил Захаров были осуждены за мошенничество, а адвокат Андрей Золотухин проходит обвиняемым по делу о попытке дать взятку высокопоставленному сотруднику прокуратуры.