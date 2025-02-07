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15:02, 7 февраля 2025Экономика

Квартиры в Москве стали чаще покупать за наличные

РБК: большинство продаж вторички в Москве осуществляется в наличных
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Большинство сделок на вторичном рынке недвижимости в Москве происходит за наличные деньги, пишет РБК. В 2025-м как и во второй половине 2024 года сделки совершаются за счет собственных средств покупателей.

Аналитики «Этажей» отметили, что в январе доля подобных сделок составила 84 процента, а на ипотеку пришлось всего 16 процентов. По словам представителя компании, это стало абсолютным рекордом. Еще активно стала распространяться рассрочка между собственником и покупателем, в том числе с увеличением цены приобретаемого объекта.

Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» отметили, что популярностью пользуются относительно недорогие лоты — квартиры в панельных и кирпичных пятиэтажках. По словам руководителя департамента городской и загородной недвижимости компании Елены Мищенко, с рынка вымываются в первую очередь студии и однушки. Он подчеркивает, что подобная тенденция говорит об ограниченно платежеспособном спросе.

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Спрос на вторичное жилье поддерживается несколькими факторами. Во-первых, покупатели переориентировались с первичного рынка, где цены выше. Во-вторых, квартиры стали покупать те, у кого есть накопления: деньги в условиях нестабильности стремятся вкладывать в недвижимость. «На фоне нестабильности валютного курса, имевшего место в декабре, и слухов о возможной заморозке вкладов в банках выходят на рынок недвижимости, чтобы сохранить свои накопления», — пояснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

На фоне роста ставок ипотека становится все менее доступной. Альтернативой становится рассрочка, подобных сделок становится все больше и тенденция продержится по крайней мере в течение этого года. По-другому складывается ситуация только на Дальнем Востоке, где действует льготная ипотека под два процента — в доле всех продаж на эту программу приходится не менее 60 процентов.

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