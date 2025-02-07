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16:37, 7 февраля 2025Экономика

Москвичей призвали приготовиться к рекордному давлению

Синоптик Вильфанд: В Москве ожидается супервысокое давление
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

До середины следующей недели в Москве ожидается «супервысокое» атмосферное давление. Об этом агентству «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В настоящее время атмосферное давление поднялось выше 774 миллиметров ртутного столба, что является рекордным для 7 февраля значением. Максимальное атмосферное давление ожидается в субботу, 8 февраля. При этом очень высокое давление продлится до среды, 12 февраля. Ожидается, что показания барометров будут превышать 770 миллиметров.

В конце следующей рабочей недели ожидается небольшой снег, добавил синоптик. Он пройдет с четверга, 13 февраля, по субботу, 15 февраля.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала аномальную погоду в столице на следующей неделе. Сначала воздух прогреется на 2-3 градуса выше средних значений февраля, а к концу недели отклонение достигнет четырех градусов.

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