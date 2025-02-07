Мужчина похвастался умением уклоняться от пуль и погубил себя

ABC 4: Американец рассказал о таланте уклоняться от пуль и умер от выстрела

Мужчина из США рассказал знакомому, что может уклоняться от пуль, и погубил себя. Об этом пишет ABC 4.

Трагический происшествие случилось в штате Юта. В ночь на воскресенье, 2 февраля, полицейские прибыли к дому в городе Кернс после того, как мужчина позвонил в 911 и сообщил, что у его друга огнестрельное ранение. Как выяснилось 23-летний Эштон Джонатан Манн, который вызвал спасателей, сам выстрелил в грудь другу. Спасти его не удалось.

Впоследствии в разговоре со следователями американец рассказал, что вечером в субботу к нему пришел приятель. Они сидели на кухне, беседовали и употребляли марихуану. В какой-то момент они перешли в гараж, где у Манна хранилось несколько пистолетов. Они стали разглядывать их, а затем его приятель похвастался талантом «уклоняться от пуль». Манн разрядил пистолеты, а затем стал целиться в гостя, который демонстрировал умение отклониться в сторону в момент нажатия курка. Манн совершил около пяти холостых выстрелов, а на шестой раз из дула вылетела пуля.

Манна арестовали, ему предъявили обвинения. Его ждет тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Кентукки побил женщину колбасой. Потерпевшей удалось вызвать полицию, при этом мужчина пытался помешать ей сделать это.