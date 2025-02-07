Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:45, 7 февраля 2025Из жизни

Мужчина похвастался умением уклоняться от пуль и погубил себя

ABC 4: Американец рассказал о таланте уклоняться от пуль и умер от выстрела
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mr.Preecha Poolkasem / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США рассказал знакомому, что может уклоняться от пуль, и погубил себя. Об этом пишет ABC 4.

Трагический происшествие случилось в штате Юта. В ночь на воскресенье, 2 февраля, полицейские прибыли к дому в городе Кернс после того, как мужчина позвонил в 911 и сообщил, что у его друга огнестрельное ранение. Как выяснилось 23-летний Эштон Джонатан Манн, который вызвал спасателей, сам выстрелил в грудь другу. Спасти его не удалось.

Впоследствии в разговоре со следователями американец рассказал, что вечером в субботу к нему пришел приятель. Они сидели на кухне, беседовали и употребляли марихуану. В какой-то момент они перешли в гараж, где у Манна хранилось несколько пистолетов. Они стали разглядывать их, а затем его приятель похвастался талантом «уклоняться от пуль». Манн разрядил пистолеты, а затем стал целиться в гостя, который демонстрировал умение отклониться в сторону в момент нажатия курка. Манн совершил около пяти холостых выстрелов, а на шестой раз из дула вылетела пуля.

Манна арестовали, ему предъявили обвинения. Его ждет тюремное заключение.

Материалы по теме:
Дамская работа За таинственной женщиной-киллером охотились 20 лет. Она исчезла без следа
Дамская работаЗа таинственной женщиной-киллером охотились 20 лет. Она исчезла без следа
10 марта 2018
Солнцевские связи Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Солнцевские связи Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
17 марта 2018

Ранее сообщалось, что житель американского штата Кентукки побил женщину колбасой. Потерпевшей удалось вызвать полицию, при этом мужчина пытался помешать ей сделать это.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      В Грузии назвали провокацией ВСУ обнаруженный в селе Курской области грузинский флаг

      В Кремле отреагировали на отказ Франции выдать визы сотрудникам «Известий»

      Песков рассказал о способе урегулирования конфликта на Украине

      В Кремле высказались о работе над поручениями Путина после встречи с учеными

      Коза Оксаны Самойловой покаталась на Bugatti

      В «Росатоме» высказались о рисках для ядерной безопасности ЗАЭС

      В Кремле отреагировали на введение Трампом санкций против МУС

      В Кремле ответили на заявления спецпосланника США по Украине

      Раскрыты подробности ДТП звезды «Кармелиты» с сотрудниками ДПС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше