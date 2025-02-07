На Украине предрекли продолжение мобилизации после отмены военного положения

Юрист Пилипенко: Мобилизация продолжится после отмены военного положения

Мобилизация и ограничение на выезд мужчин из страны продолжатся и после отмены военного положения на Украине. Продление чрезвычайных мер предрек украинский юрист Владимир Пилипенко, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы будем с этим жить действительно годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится, на севере, на востоке. Мы должны быть к этому готовы», — заявил юрист.

Он отметил, что мобилизация и ограничения на выезд регулируются отдельными указами Верховной Рады и не прекращаются автоматически после остановки военного положения.

Ранее пленный украинский боец Виталий Черный заявил, что подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой.