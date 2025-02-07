Пленный боец ВСУ Черный: Украинские подразделения комплектовали не пойми кем

Подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Черный, его слова приводит РИА Новости.

По словам пленного, основной целью территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) было укомплектовать подразделения ВСУ и отправить людей на фронт. «На должности штурмовиков, командиров отделений ставили больных, неподходящих по возрасту людей. А кто-то и вовсе уже имел не одно ранение или увечье», — рассказал он.

Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой. При этом его самого сразу же отправили на поле боя, где нужно было «сменить парней на позиции».

Ранее пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов заявил, что число солдат ВСУ в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донецкой народной республике превышает число мирных жителей. По его словам, горожане стараются избегать контакта с солдатами.