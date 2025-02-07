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08:12, 7 февраля 2025Бывший СССР

Пленный сравнил численность солдат ВСУ и мирных жителей в Славянске и Краматорске

Пленный Окопов: Число солдат ВСУ в Краматорске превышает число мирных жителей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Число солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольных Киеву Славянске и Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) превышает число мирных жителей. Об этом ТАСС заявил пленный боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов.

«Краматорск, Славянск и Северск — это такой котел тоже есть. Можно сказать, что большая часть присутствующих там людей — военные, их больше, чем местных жителей», — высказался пленный.

Окопов сравнил численность солдат ВСУ и мирных жителей в подконтрольных Киеву городах ДНР и отметил, что украинские военные часто располагаются в жилых домах. По его словам, горожане стараются избегать контакта с солдатами.

Ранее отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об отзыве из Харькова готовившегося к боям за Купянск подразделения ВСУ. Он добавил, что военнослужащих не проинформировали, куда их отправляют.

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