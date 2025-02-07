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15:58, 7 февраля 2025Мир

На Западе заявили об обсуждении странами НАТО отправки войск в Гренландию

The Telegraph: Страны НАТО обсуждали отправку войск в Гренландию из-за Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Страны НАТО обсуждали отправку своих войск в Гренландию из-за слов президента США Дональда Трампа о необходимости присоединить арктический остров. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Германия была среди десятков европейских союзников, которые, как известно, провели неофициальные переговоры о том, "что будут делать войска НАТО", если президент США выполнит свои угрозы (...) Были даже подняты вопросы о том, может ли статья 5, положение о взаимной обороне западного военного альянса, быть применена в случае американского вторжения в государство-член НАТО», — приводит издание слова источников.

Дополнительно уточняется, что подобная решимость Германии вызвала недовольство со стороны украинских чиновников, так как канцлер ФРГ Олаф Шольц несколько раз отвергал идею размещения своих войск на территории постсоветской республики. При этом отмечается, что среди представителей Североатлантического альянса есть политики, призывающие оказать решительный отпор идее Трампа.

Ранее журнал Politico сообщал, что Лидеры стран Европейского союза (ЕС) на встрече 3 ноября пообещали защитить Гренландию от присоединения к США. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также предложил странам-членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск Североатлантического альянса.

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