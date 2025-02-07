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14:09, 7 февраля 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о нежелании Киева заканчивать конфликт

Пленный ВСУ: Власти Украины не хотят заканчивать конфликт
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Политическое руководство Украины не хочет заканчивать конфликт из-за последующей ответственности. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил республики (ВСУ) Виталий Черный, передает ТАСС.

«Если, допустим, прекратить войну, им придется отвечать за свои деяния. Таким образом вести войну, как они ведут — территориальные центры комплектования, полиция в этом всем содействует», — заявил пленный.

Черный добавил, что офицеры наплевательски относятся к подчиненному им личному составу и их состоянию здоровья.

Ранее Черный заявил, что подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой.

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