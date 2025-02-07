Пленный ВСУ: Власти Украины не хотят заканчивать конфликт

Политическое руководство Украины не хочет заканчивать конфликт из-за последующей ответственности. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил республики (ВСУ) Виталий Черный, передает ТАСС.

«Если, допустим, прекратить войну, им придется отвечать за свои деяния. Таким образом вести войну, как они ведут — территориальные центры комплектования, полиция в этом всем содействует», — заявил пленный.

Черный добавил, что офицеры наплевательски относятся к подчиненному им личному составу и их состоянию здоровья.

Ранее Черный заявил, что подразделения украинской армии в результате мобилизации комплектовали не пойми кем, а на фронт отправляли неподходящих по возрасту и здоровью людей. Пленный подчеркнул, что командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию на передовой.