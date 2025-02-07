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06:18, 7 февраля 2025Мир

Раскрыта ошибка Трампа в конфликте на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Трамп обманывает самого себя, угрожая России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Отставной американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер раскрыл ошибку Трампа в конфликте на Украине и подчеркнул, что тот обманывает самого себя. В частности, американский президент пытается диктовать свои условия, однако Москва не примет подобные манипуляции.

«Это человек, который выдвинул политический лозунг, что он хочет положить конец войне. <...> Он не может принять реальность, <...> что война закончится на условиях России», — объяснил свою позицию военный.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в диалоге.

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