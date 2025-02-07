Раскрыта ошибка Трампа в конфликте на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Трамп обманывает самого себя, угрожая России

Отставной американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал действия президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер раскрыл ошибку Трампа в конфликте на Украине и подчеркнул, что тот обманывает самого себя. В частности, американский президент пытается диктовать свои условия, однако Москва не примет подобные манипуляции.

«Это человек, который выдвинул политический лозунг, что он хочет положить конец войне. <...> Он не может принять реальность, <...> что война закончится на условиях России», — объяснил свою позицию военный.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в диалоге.

