Раскрыты избавляющие жилье от пыли домашние растения

Садовод Чилтон: Хлорофитум и сансевиерия избавляют дом от пыли

Садовод Стив Чилтон перечислил домашние растения, избавляющие жилье от пыли. Его цитирует Mirror.

По словам Чилтона, эффективно дом от пыли избавляет хлорофитум. «Хлорофитумы не требуют особого ухода и могут хорошо себя чувствовать при различных условиях освещенности», — добавил он. Также садовод отметил, что таким свойством обладает сансевиерия, или тещин язык. «Эти растения известны своей способностью очищать воздух, превращая углекислый газ в кислород в ночное время», — отметил он.

Кроме того, Чилтон посоветовал завести дома мирную лилию. «Мирные лилии имеют красивые белые цветы и эффективно отфильтровывают пыль и другие аллергены. Они также помогают снизить уровень формальдегида, бензола и трихлорэтилена», — раскрыл он.

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