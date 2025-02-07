Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 7 февраля 2025Забота о себе

Раскрыты избавляющие жилье от пыли домашние растения

Садовод Чилтон: Хлорофитум и сансевиерия избавляют дом от пыли
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shadow Inspiration / Shutterstock / Fotodom

Садовод Стив Чилтон перечислил домашние растения, избавляющие жилье от пыли. Его цитирует Mirror.

По словам Чилтона, эффективно дом от пыли избавляет хлорофитум. «Хлорофитумы не требуют особого ухода и могут хорошо себя чувствовать при различных условиях освещенности», — добавил он. Также садовод отметил, что таким свойством обладает сансевиерия, или тещин язык. «Эти растения известны своей способностью очищать воздух, превращая углекислый газ в кислород в ночное время», — отметил он.

Кроме того, Чилтон посоветовал завести дома мирную лилию. «Мирные лилии имеют красивые белые цветы и эффективно отфильтровывают пыль и другие аллергены. Они также помогают снизить уровень формальдегида, бензола и трихлорэтилена», — раскрыл он.

Материалы по теме:
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
«Попробуйте так пожить» Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
«Попробуйте так пожить»Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
9 февраля 2023

Ранее биолог Никита Кифель назвал несколько комнатных растений, которые опасны для домашних животных и детей. В частности, к самым опасным растениям он отнес монстеру. По его словам, это растение содержит ядовитый сок, который может спровоцировать отек гортани и слизистой оболочки рта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского захотели спровоцировать войну между Россией и США

      Назван срок начала строительства нового моста в Санкт-Петербурге

      Женщина взяла на себя вину сестры-близнеца за преступление и попалась из-за футболки

      В Запорожье рассказали о «необъяснимой для ума» контратаке ВСУ

      Макгрегор задумался об участии в боях на голых кулаках

      Офицер ВСУ оценил роль беспилотников на передовой

      Бывший знаток «Что? Где? Когда?» отреагировал на внесение в список террористов

      Возвращение бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей объяснили

      Стала известна настоящая причина задержки миссии НАСА по возвращению образцов с Марса

      В Госдуме прокомментировали идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше