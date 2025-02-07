Раскрыты подробности о будущей должности ушедшего новгородского губернатора

Юнашев: Новая должность Никитина будет с перспективой занять высокий пост

О новом месте работы теперь ушедшего со своего поста губернатора Новгородской области Андрея Никитина будет объявлено в ближайшее время, заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Он также раскрыл подробности о будущей должности Никитина — по словам его источников в администрации президента, она будет с перспективой.

«[Должность] может и не казаться повышением, но это точно возможность проявить себя и занять высокий федеральный пост в будущем», — процитировал Юнашев слова источника.

7 февраля президент России Владимир Путин освободил Никитина от должности губернатора. Его полномочия прекращены досрочно.

Андрей Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Переизбравшись в 2022 году, он получил поддержку более чем 77 процентов жителей.

