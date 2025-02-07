Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:44, 7 февраля 2025Россия

Раскрыты подробности о будущей должности ушедшего новгородского губернатора

Юнашев: Новая должность Никитина будет с перспективой занять высокий пост
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Никитин

Андрей Никитин. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

О новом месте работы теперь ушедшего со своего поста губернатора Новгородской области Андрея Никитина будет объявлено в ближайшее время, заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Он также раскрыл подробности о будущей должности Никитина — по словам его источников в администрации президента, она будет с перспективой.

«[Должность] может и не казаться повышением, но это точно возможность проявить себя и занять высокий федеральный пост в будущем», — процитировал Юнашев слова источника.

7 февраля президент России Владимир Путин освободил Никитина от должности губернатора. Его полномочия прекращены досрочно.

Андрей Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Переизбравшись в 2022 году, он получил поддержку более чем 77 процентов жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снял с должности губернатора Новгородской области

      Россияне делают уколы сырыми яйцами и спермой. Зачем они идут на это?

      На Западе высмеяли политику НАТО на фоне угроз Трампа

      Трамп высказался об отношениях с Путиным

      Трамп высказался о встрече с Путиным

      Трамп встретится с Зеленским

      На Западе заявили о подготовке Финляндии к конфликту с Россией

      Во Франции обнаружили саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет

      В российском регионе задержали женщину за истязание своих детей

      Маск признался Трампу в чувствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше