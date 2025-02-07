Российский школьник молотком разбил голову другому ученику

В Петербурге семиклассник молотком разбил голову другому ученику

В Петербурге семиклассник молотком разбил голову другому ученику школы № 619. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 14-летний школьник ударил мальчика и начал убегать с молотком и портфелем в руках. Пострадавший от боли схватился за голову. Его госпитализировали с ушибленной раной теменно-затылочной области. Нападавший рассказал полиции, что постоянно конфликтовал с пострадавшим: тот его дразнил и угрожал выбить зубы.

Отмечается, что нападавший стоит на профилактическом учете. В школе его считают проблемным и конфликтным ребенком. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

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