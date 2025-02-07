РИА Новости: ВСУ казнили жителей в Русском Поречном в отместку за свои потери

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнили мирных жителей в селе Русское Поречное в отместку за свои неудачи на поле боя. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Странник в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские солдаты понесли большие потери в населенном пункте и решили отомстить, жестоко расправившись с мирными гражданами. «Возможно, из-за этого они и уничтожили жителей — от злости из-за своих проигрышей», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что российские подразделения «будут двигаться до конца», пока не освободят землю от противника.

Ранее стало известно, что оккупировавшие село Русское Поречное украинские военные совершили расправы над 22 местными жителями.