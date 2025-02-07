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14:58, 7 февраля 2025Путешествия

Сотрудники авиакомпании создали чат для сплетен о коллегах и нарвались на расследование

PYOK: Сотрудники KLM создали общий чат в WhatsApp для сплетен о коллегах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Сотрудники нидерландской авиакомпании KLM создали общий чат в WhatsApp для сплетен о коллегах и нарвались на расследование. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что в этом чате работники писали «неподобающие» сообщения, которые можно расценивать в качестве домогательств, расизма и издевательств.

Перевозчик нанял экспертов в области цифровых технологий, чтобы выяснить, какие сотрудники были вовлечены в эту переписку.

Ранее больной раком пассажир американского лоукостера Southwest Airlines решил засудить авиакомпанию, сотрудники которой оскорбили его в аэропорту. Он заранее забронировал себе дополнительное кресло, потому что проходил курс лучевой и химиотерапии, чувствовал себя плохо и нуждался в более комфортных условиях.

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