Сотрудники авиакомпании создали чат для сплетен о коллегах и нарвались на расследование

PYOK: Сотрудники KLM создали общий чат в WhatsApp для сплетен о коллегах

Сотрудники нидерландской авиакомпании KLM создали общий чат в WhatsApp для сплетен о коллегах и нарвались на расследование. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что в этом чате работники писали «неподобающие» сообщения, которые можно расценивать в качестве домогательств, расизма и издевательств.

Перевозчик нанял экспертов в области цифровых технологий, чтобы выяснить, какие сотрудники были вовлечены в эту переписку.

Ранее больной раком пассажир американского лоукостера Southwest Airlines решил засудить авиакомпанию, сотрудники которой оскорбили его в аэропорту. Он заранее забронировал себе дополнительное кресло, потому что проходил курс лучевой и химиотерапии, чувствовал себя плохо и нуждался в более комфортных условиях.