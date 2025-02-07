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11:06, 7 февраля 2025Наука и техника

Стала известна настоящая причина задержки миссии НАСА по возвращению образцов с Марса

Эксперт Уайтхед: НАСА не запускает марсианскую миссию MSR из-за двигателей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / JPL-Caltech / Wikimedia

НАСА задерживает и не запускает миссию Mars Sample Return (MSR), предполагающую доставку образцов грунта с поверхности Марса на Землю, из-за отсутствия подходящих для этого ракетных двигателей. Об этом стало известно из колонки бывшего исследователя ракетных технологий Джона Уайтхеда, опубликованной изданием SpaceNews.

По мнению эксперта, настоящая причина задержки в реализации марсианской программы заключается в том, что НАСА не имеет опыта в создании небольших ракет, способных стартовать с планет вроде Марса.

Автор считает, что проект Mars Ascent Vehicle (MAV), предполагающий запуск с поверхности Марса легкой ракеты, стал бы решением проблемы MSR, однако вместо того, чтобы проводить новые эксперименты и испытания, НАСА предпочитает развивать уже имеющиеся технологии.

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Уайтхед приводит мнение опытного инженера-ракетчика Антонио Элиас, согласно которому невозможно определить точные массовые параметры ракеты и переносимой ею полезной нагрузки до завершения проектирования и испытаний самого носителя. Автор уверен, что необходимые испытания можно было бы провести в условиях Земли.

В январе издание сообщило, что НАСА изучит два варианта для доставки образцов с Марса на Землю.

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