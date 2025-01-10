НАСА изучит два варианта для доставки образцов с Марса на Землю

НАСА изучит два варианта программы MSR по доставке образцов с Марса на Землю

НАСА в течение ближайших полутора лет будет изучать два альтернативных варианта для доставки образцов с Марса на Землю. Об этом сообщает SpaceNews.

Работы ведутся в рамках программы Mars Sample Return (MSR), предполагающей доставку на Землю не позднее 2035 года образцов грунта, в настоящее время собираемых на Марсе ровером Perseverance.

Отличие вариантов заключается в доставке посадочного модуля для сбора образцов на поверхность Марса. Первый вариант стоимостью от 6,6 до 7,7 миллиарда долларов предполагает использование технологии «небесного крана», разработанной Лабораторией реактивного движения для посадки марсоходов Perseverance и Curiosity. Второй (стоимостью от 5,8 до 7,1 миллиарда) основан на «тяжелом посадочном модуле», поставляемом коммерческой компанией.

В октябре НАСА пообещало к концу 2025 года определиться с пересмотром архитектуры миссии MSR по возвращению грунта с Марса, что позволило бы сократить задержки в графике и снизить затраты.

В том же месяце НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса.