Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:54, 10 января 2025Наука и техника

НАСА изучит два варианта для доставки образцов с Марса на Землю

НАСА изучит два варианта программы MSR по доставке образцов с Марса на Землю
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

НАСА в течение ближайших полутора лет будет изучать два альтернативных варианта для доставки образцов с Марса на Землю. Об этом сообщает SpaceNews.

Работы ведутся в рамках программы Mars Sample Return (MSR), предполагающей доставку на Землю не позднее 2035 года образцов грунта, в настоящее время собираемых на Марсе ровером Perseverance.

Отличие вариантов заключается в доставке посадочного модуля для сбора образцов на поверхность Марса. Первый вариант стоимостью от 6,6 до 7,7 миллиарда долларов предполагает использование технологии «небесного крана», разработанной Лабораторией реактивного движения для посадки марсоходов Perseverance и Curiosity. Второй (стоимостью от 5,8 до 7,1 миллиарда) основан на «тяжелом посадочном модуле», поставляемом коммерческой компанией.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

В октябре НАСА пообещало к концу 2025 года определиться с пересмотром архитектуры миссии MSR по возвращению грунта с Марса, что позволило бы сократить задержки в графике и снизить затраты.

В том же месяце НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

      Папарацци сняли интимный момент между 51-летней Хайди Клум и ее 35-летним мужем на пляже

      Набросившегося с молотками на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение

      Россиянина осудят за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере

      Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Непомнящий оценил дресс-код ФИДЕ

      Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

      Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

      Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

      В США арестовали одного из виновников пожаров в Лос-Анджелесе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше