Столкнувшиеся с актером полицейские гнались за машиной в розыске по делу о мошенничестве

В Москве полицейские гнались за машиной в розыске и попали в аварию с актером

В Москве полицейские, столкнувшиеся с актером, гнались за машиной, которая в розыске по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сотрудники ДПС после аварии с Porsche потеряли нарушителя. Но погоню продолжил второй экипаж, который и задержал водителя в САО.

Сотрудники полиции, пострадавшие в столкновении, доставлены в больницу. У одного перелом руки, второй в реанимации без сознания. Актеру может ничего не грозить за эту аварию. Суд чаще встает на сторону обычных водителей. Так как полицейские обязаны убедиться, что не представляют опасности для окружающих и их спецсигналы все видят и слышат.

ДТП произошло около 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице — в районе Лианозово. Porsche столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в ДТП с актером сериала «Кармелита» пострадали двое полицейских.