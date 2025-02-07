Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:22, 7 февраля 2025Мир

Трампу пришлось смириться с порядком России и Китая

Guardian: Трампу приходится учитывать интересы России и Китая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира, считает Guardian.

Так, ожидается, что Трамп сдержит свои обещания: найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО, отмечает издание. Однако некоторые политические элиты в США опасаются нового раздела сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадают с видением России. По словам Пескова, похожую точку зрения высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, обративший внимание на высказывание главы Госдепа. Лавров ранее напомнил, что Рубио назвал многополярность реальностью современного мира. По его словам, это заявление является интересным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В магазинах сети «Светофор» выявили грубые нарушения. Торговые точки закрываются после проверок в ряде регионов России

      Украинский пленный рассказал о ликвидации колумбийских наемников

      На Солнце произошла мощная вспышка

      «Учительница года» призналась в запретных отношениях с двумя подростками

      Тренер назвала лучшее время суток для занятий в тренажерном зале для желающих похудеть

      iPhone 16 Plus подешевел в России

      Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными

      Трампу пришлось смириться с порядком России и Китая

      В Минобороны заявили о превосходстве российской бронетехники над украинской

      Россия оценила попытки Европы превратить Балтику во внутреннее озеро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше