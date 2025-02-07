Трампу пришлось смириться с порядком России и Китая

Guardian: Трампу приходится учитывать интересы России и Китая

Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира, считает Guardian.

Так, ожидается, что Трамп сдержит свои обещания: найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО, отмечает издание. Однако некоторые политические элиты в США опасаются нового раздела сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира совпадают с видением России. По словам Пескова, похожую точку зрения высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, обративший внимание на высказывание главы Госдепа. Лавров ранее напомнил, что Рубио назвал многополярность реальностью современного мира. По его словам, это заявление является интересным.