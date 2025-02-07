Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 7 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявленные представителем Трампа условия решения конфликта на Украине

Сенатор Карасин призвал комплексно анализировать заявления Трампа по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа и его команды следует анализировать комплексно, не стремясь к сенсационным выводам, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на высказанные спецпосланником американского лидера по Украине Китом Келлогом условия урегулирования украинского конфликта.

«Я считаю, что мы не должны критически оценивать все те отдельные заявления, которые в последние дни делаются администрацией Трампа и им самим. Потому что все это надо смотреть в комплексе спокойно, не стремясь к каким-то сенсационным выводам. Надо изучать», — прокомментировал Карасин.

Не нужно опускать руки. Надо дальше стремиться думать над тем, что получится в результате. Тем более что впереди еще Мюнхенская конференция по безопасности. Подождем ее итогов

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. По его словам, введение санкций — «всего лишь три балла» по шкале от одного до десяти, где десять — это самое болезненное экономическое давление.

Также он добавил, что как Украине, так и России придется пойти на уступки для урегулирования вооруженного конфликта. По словам Келлога, условия сделки, вероятно, не будут приемлемы для Москвы и Киева, но для достижения мира стороны должны попытаться «соблюсти баланс».

Кроме того, спецпосланник президента США сообщил, что Дональд Трамп хочет остановить боевые действия на Украине до начала переговоров. По его словам, американский лидер хочет для начала просто остановить человеческие потери, а потом исходить из этого в будущих переговорах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      В ДТП с актером сериала «Кармелита» пострадали двое полицейских

      В Подмосковье мигрант спас выползшую на трассу 11-месячную девочку

      Стало известно о выводе российского генерала из состава комитета по обороне в Госдуме

      Россиянина заключили под стражу за склонение подростка к диверсии

      Врач предупредила некоторых россиян об опасности скачков атмосферного давления

      Россиянка после ссоры с мужем пнула ногой новорожденную дочь и сняла это на камеру

      Уничтожение ЗРПК «Тунгуска» после начала нового наступления ВСУ под Суджей сняли на видео

      Российский экспорт в Германию рухнул

      В России ответили на желание Киева спровоцировать войну России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше