В идее сократить рабочую неделю в России нашли изъян

Эксперт Андреева: При сокращении рабочей недели усилятся кадровые проблемы

Обсуждаемая в России идея о возможном сокращении рабочей недели до 36 часов не поможет решить проблему нехватки кадров, в том числе логистическим компаниям. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделилась директор HR-департамента ГК «ЕТЕ» Наталия Андреева.

Сокращение рабочих часов действительно привлечет молодежь и поддержит баланс между работой и личной жизнью у многих сотрудников, подчеркнула Андреева. Однако в случае, если законопроект коснется всех отраслей, магазины, спортивные секции и детские сады также будут закрываться раньше, отметила она. Оплата за трудовые часы в этом случае может сократиться, а потребность в кадрах из-за уменьшения времени на выполнение задач у работников только возрастет, считает собеседница издания.

Чтобы компенсировать образовавшийся дефицит, предпринимателям придется заняться поиском дополнительных кадров, указала представитель ГК «ETE». «Если процессы не будут автоматизированы, риск усугубления текущего дефицита может только увеличиться», — резюмировала она.

Комментарий компании стал ответом на ранее озвученную депутатом Госдумы Светланой Бессараб идею о сокращении рабочей недели до 36 часов. Соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен после окончания конфликта на Украине, рассказала она. Работников различных производств, по словам депутата, инициатива не коснется: в противном случае у компаний увеличится рост затрат, а это повлечет за собой удорожание продукции.