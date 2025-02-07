Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:18, 7 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В идее сократить рабочую неделю в России нашли изъян

Эксперт Андреева: При сокращении рабочей недели усилятся кадровые проблемы
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Unsplash

Обсуждаемая в России идея о возможном сокращении рабочей недели до 36 часов не поможет решить проблему нехватки кадров, в том числе логистическим компаниям. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделилась директор HR-департамента ГК «ЕТЕ» Наталия Андреева.

Сокращение рабочих часов действительно привлечет молодежь и поддержит баланс между работой и личной жизнью у многих сотрудников, подчеркнула Андреева. Однако в случае, если законопроект коснется всех отраслей, магазины, спортивные секции и детские сады также будут закрываться раньше, отметила она. Оплата за трудовые часы в этом случае может сократиться, а потребность в кадрах из-за уменьшения времени на выполнение задач у работников только возрастет, считает собеседница издания.

Чтобы компенсировать образовавшийся дефицит, предпринимателям придется заняться поиском дополнительных кадров, указала представитель ГК «ETE». «Если процессы не будут автоматизированы, риск усугубления текущего дефицита может только увеличиться», — резюмировала она.

Комментарий компании стал ответом на ранее озвученную депутатом Госдумы Светланой Бессараб идею о сокращении рабочей недели до 36 часов. Соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен после окончания конфликта на Украине, рассказала она. Работников различных производств, по словам депутата, инициатива не коснется: в противном случае у компаний увеличится рост затрат, а это повлечет за собой удорожание продукции.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      В российском морге прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 миллионов рублей

      Бывший муж Жизель Бюндхен отреагировал на рождение ребенка от ее нового возлюбленного

      Женщины потерялись в горах, зарылись в снег и ждали помощи 12 часов

      В американском штате отменили запрет на продажу российской водки

      Россиянин нецензурно выругался на собеседника в интернете и попал под суд

      Перечислены популярные мифы относительно ПК-гейминга

      Мужчина заселился в отель и обнаружил в номере часть настоящего самолета

      Появились подробности об устроившем ДТП со скорой помощью в Белгороде военном

      Самого юного в России осужденного отправили в ШИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше