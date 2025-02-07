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13:01, 7 февраля 2025Россия

В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

Песков: Действия ВС России в Курской области заслуживают самой высокой оценки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Действия армии России в Курской области заслуживают самой высокой оценки. Действия военнослужащих на фоне попытки нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

6 февраля украинские войска в составе бронегруппы попытались закрепиться на новых рубежах в Курской области. Позже Минобороны сообщило об отражении удара.

Песков назвал героической работу российских солдат в приграничной зоне. Такого же мнения придерживается и президент России Владимир Путин, отметил пресс-секретарь. Москва сохраняет готовность к переговорам по Украине, подчеркнул представитель Кремля на фоне последних событий в Курской области.

По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 370 человек, 11 танков и десятки единиц прочей бронетехники.

ЖЗЛ
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