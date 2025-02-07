В американском штате отменили запрет на продажу российской водки

Глава штата Нью-Гэмпшир Сунуну перед уходом разрешил продажу российской водки

Бывший губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Кристофер Сунуну перед уходом с поста в декабре прошлого года отменил 145 указов, один из которых касался запрета продажи российской водки. Об этом сообщает The Boston Globe.

В комментарии газете политик объяснил, что запрет был введен после начала боевых действий на Украине для привлечения внимания к конфликту. Но с того времени эта мотивация утратила актуальность, потому что о конфликте и так все знают.

Всего в феврале 2022 года запретили продажу российской водки четыре штата — помимо Нью-Гэмпшира, это Юта, Пенсильвания и Огайо. Спустя месяц тогдашний президент США Джо Байден запретил импорт из России водки, это распоряжение действует до сих пор.

Представитель Комиссии по контролю за оборотом спиртных напитков штата Нью-Гэмпшир объяснил, что отмена регионального запрета касается небольшого запаса водки российских брендов, который с тех пор хранился на складах. Точных объемов он не назвал, но отметил, что теперь чиновникам надо понять, что делать с этим спиртным.

Под запрет в Нью-Гэмпшире попали бренды Hammer & Sickle, Russian Standard, Aviator, Imperia Russian, Polugar, Moskovskaya и Kutskova, а также Stoli, владелец которой — компания Stoli Grpup — была признана в России экстремистской организацией с запретом ее деятельности. В ее отношении решение о запрете вскоре пересмотрели.

Ранее сообщалось, что Stoli Group (USA) LLC, американское подразделение производителя алкоголя, подало в один из судов Техаса заявление о банкротстве. Впрочем, кодекс о банкротстве США позволяет компании продолжать работу и разрабатывать план расчетов с кредиторами.