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10:31, 7 февраля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского захотели спровоцировать войну между Россией и США

Подоляк: Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина хотела бы спровоцировать войну между Россией и США. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала агентства «РБК-Украина».

По его словам, Киеву «безусловно было бы намного лучше» в такой ситуации. «Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России», — заявил советник.

Так Подоляк ответил на вопрос о том, может ли в теории президент США Дональд Трамп ввести войска на украинскую территорию для возвращения контроля Киева над редкоземельными металлами.

Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости получить от Украины полезные ископаемые, связывая это с возможной сделкой. «Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, и нам нужны гарантии», — сказал глава Белого дома.

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