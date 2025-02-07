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04:44, 7 февраля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли смысл заявлений Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает истинные мысли в публичных заявлениях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский привел цитаты из заявлений Зеленского и предложил перевод, «как читать украинский новояз в обращениях Зеленского». Например, политик напомнил слова украинского лидера о его открытости к выборам. По мнению Дубинского, это означает следующее: «К черту вас, я отсюда живым не выйду».

Ранее Дубинский заявил, что украинские власти обсуждают допуск к президентским выборам кандидатов 2014 года. По его словам, доступ к выборам Виктора Януковича, Евгения Мураева, представителей Коммунистической партии и партии Геннадия Корбана «хоронит безальтернативность "партий войны"», которые доминируют в политике страны с 2014 года.

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