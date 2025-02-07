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14:07, 7 февраля 2025Силовые структуры

В России осудят двух организаторов преступной группы за вымогательство у предпринимателей

В Москве осудят организаторов преступной группы за вымогательство у бизнесменов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудят двух организаторов преступной группы за вымогательство у бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статьям 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2022 года два представителя общественных организаций создали организованную группу, состоящую в том числе из несовершеннолетних. Они приобретали алкоголь в торговых точках с помощью несовершеннолетних, а затем, угрожая распространением сведений, позорящих репутацию работников торговых сетей, вымогали деньги под видом заключения досудебного соглашения. От их действий пострадали 86 магазинов.

Совместная работа следователей СК и оперативных сотрудников полиции позволила установить подозреваемых и задержать их. После проведения следственных действий им предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело будет направлено в суд.

Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянин обвинял мужчину в торговле наркотиками и вымогал деньги под видом полицейского.

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