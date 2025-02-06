Россиянин обвинял мужчину в торговле наркотиками и вымогал деньги под видом полицейского

В Сочи задержан мужчина, который под видом полицейского вымогал деньги у мужчины

В Сочи задержан ранее судимый 30-летний местный житель, который под видом полицейского вымогал деньги у мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» со ссылкой на пресс-службу УВД города.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным канала, мужчину задержали в Хосте сотрудники уголовного розыска. Он подошел к прохожему, представился сотрудником ОВД и обвинил его в распространении наркотиков, а затем стал вымогать деньги за то, чтобы якобы не привлекать гражданина к ответственности. Отмечается, что при этом злоумышленник не был одет в форму и не показал удостоверение. Сам потерпевший не имел никакого отношения к торговле запрещенными веществами. Тем не менее, он отдал фигуранту 25 тысяч рублей, а потом обратился в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что российские полицейские задержали четырех ранее судимых уголовников из разных регионов страны, подозреваемых в вымогательстве.

