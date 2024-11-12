Притворявшиеся полицией российские уголовники-вымогатели попались настоящим полицейским

МВД России: правоохранители задержали вымогавших деньги лжеполицейских

Российские полицейские задержали четырех ранее судимых уголовников из разных регионов страны, подозреваемых в вымогательстве. Об этом во вторник, 12 ноября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, мошенники сделали муляжи пакетов с дозами наркотиков, которые затем спрятали в закладки, и разместили объявление о продаже в интернете. Как только два иностранца прибыли к тайнику, злоумышленники зафиксировали их при помощи установленной ранее фотоловушки и предъявили жертвам обмана поддельное удостоверение, после чего потребовали два миллиона рублей за освобождение от уголовной ответственности. Вскоре после этого лжеполицейские попались настоящим оперативникам и были задержаны.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи и полицейские выясняют, как часто криминальная труппа устраивала подобные постановки.

27 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге ранее судимый 25-летний вооруженный лжеполицейский удерживал в квартире 20-летнюю девушку.