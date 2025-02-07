В российском регионе назвали число отселенных из-за ВСУ населенных пунктов

В Белгородской области отселили и закрыли въезд в 43 населенных пункта из-за ВСУ

В Белгородской области, согласно последним данным, из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ) отселили и закрыли въезд в 43 населенных пунктов. Такое число назвали в министерстве общественных коммуникаций региона, пишет РБК.

Министерство со ссылкой на данные областного управления региональной безопасности перечислила закрытые и отселенные населенные пункты. Среди них села в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Красояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском муниципальных округах.

Людей из приграничных районов Белгородской области начали эвакуировать еще до вторжения ВСУ в соседнюю Курскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что эвакуацию из приграничья хорошо организована.

Из-за обстрелов и других атак со стороны ВСУ в Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО).