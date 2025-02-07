В США предрекли американской армии «азартную игру» с Китаем

NYT: США нужно изменить подход к модернизации армии для конкуренции с Китаем

США нужно изменить подход к модернизации своей армии для успешной конкуренции с Китаем, обратив внимание на скорость создания новых вооружений и их внедрения. На это указали директор отдела специальных программ Командования воздушной мобильности ВВС США Максимилиан Бремер и старший научный сотрудник Программы переосмысления большой стратегии США в Центре Стимсона Келли Грико в колонке для The New York Times (NYT).

«Самая большая проблема для любой армии в мирное время — это подготовка к следующей войне. Какие виды оружия, возможности и стратегии потребуются для ведения боевых действий и победы в конфликте, который может продлиться от нескольких лет до десяти и более?» — отмечается в публикации.

В материале подчеркивается, что американские вооруженные силы ждет «азартная игра с огромными последствиями». По данным экспертов, Китай разрабатывает и внедряет новое оружие в пять раз быстрее, чем США. Бремер и Грико призвали сделать процесс ввода в эксплуатацию новых систем более гибким, вместо того чтобы модернизировать старые системы. Они добавили, что украинский конфликт представляет собой «предупреждение для Соединенных Штатов: адаптируйтесь сейчас или останетесь позади».

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Пентагон под его руководством сосредоточится на восстановлении воинского духа, модернизации армии и усилении сдерживания угроз.