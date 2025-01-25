Новый министр обороны США назвал ключевые приоритеты Пентагона

Хегсет: Пентагон сосредоточится на сдерживании угроз и модернизации армии

Новый министр обороны США Пит Хегсет назвал три ключевых приоритета Пентагона в своем первом обращении к вооруженным силам страны. По его словам, Штаты сосредоточатся на восстановлении воинского духа, модернизации армии и усилении сдерживания угроз, передает «РИА Новости».

Хегсет подчеркнул необходимость формирования оборонной промышленности, в частности, упрощения системы закупов, прохождения финансового аудита и ускоренного ввода новых технологий. «Мы останемся самой сильной и смертоносной военной силой в мире», — заявил он.

Приоритетом также станет забота о военных и их семьях, укрепление обороны США и взаимодействие с союзниками. В особенности это касается Индо-Тихоокеанского региона. Хегсет также поддерживает нацеленность президента Дональда Трампа на завершение вооруженных конфликтов.

«Мы будем стоять плечом к плечу, чтобы ответить на вызовы времени. Вместе мы выполним миссию президента — сдержать войну, а при необходимости победить и уничтожить врагов», — резюмировал глава Пентагона.

Ранее бывшая невестка Хегсета обвинила его в насилии по отношению к его второй жене и алкоголизме.