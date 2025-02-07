В США заявили о крахе обороны ВСУ в ДНР

Washington Post: Оборона ВСУ в ДНР трещит по швам

Освобождение города Дзержинск (украинское название — Торецк) Российской армией в Донецкой народной республике (ДНР) указывает на крах обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

«Российская армия провела непрерывную годичную кампанию на восточном фронте, постепенно ослабляя хватку малочисленных и изнуренных украинских войск на своих опорных пунктах», — указано в материале.

Отдельно подчеркивается, что после взятия Дзержинска российские военные смогут ускорить свое наступление в ДНР.

Ранее сообщалось, что взятие Дзержинска российскими войсками открывает дорогу на Славянск и Краматорск. Отмечается, что занятие города также поможет уменьшить интенсивность обстрелов Горловки.