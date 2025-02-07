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09:30, 7 февраля 2025Мир

Впервые за 10 лет Южная Корея получила от России вертолеты

В 2024 году Россия впервые поставила Южной Корее вертолеты на 4,1 млн долларов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2024 году Южная Корея впервые за 10 лет получила от России партию вертолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы республики.

Азиатская страна закупила у Москвы несколько летательных аппаратов массой более 2 тонн на общую сумму 4,1 миллиона долларов, а также различные запчасти вертолетов, самолетов или беспилотников на 2,9 миллиона долларов, винты на 2,04 миллиона долларов, шасси и их части на 261 тысячу долларов.

В то же время по итогам прошлого года траты Сеула на покупку российской техники и запчастей для летательных аппаратов упали на 69,2 процента, дойдя до минимума с 2022 года.

Ранее Южная Корея нарастила импорт российского ячменя в 130 раз. Суммарные объемы поставок в азиатскую страну достигли рекордных 3,8 миллиона долларов в денежном выражении.

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