Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:34, 7 февраля 2025Силовые структуры

Задержанная в Севастополе женщина вступила в украинский батальон и планировала теракт

Задержанная ФСБ украинская агентка вступила в батальон БАРС и планировала теракт

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Женщина, задержанная в Севастополе сотрудниками ФСБ, по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) вступила в батальон БАРС и планировала совершить теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

На допросе женщина рассказала, что в Севастополь была направлена СБУ в 2023 году. По заданию куратора она вступила в добровольческий батальон специального назначения. В ее обязанностях было наблюдение и передача информации. Также она должна была заложить взрывное устройство в кабинете своей жертвы и установить таймер на 12 часов.

Это время ей было необходимо на то, чтобы успеть уехать в Сочи, откуда вылететь в Турцию, а затем в Украину. Там куратор обещал ей хорошую жизнь.

Ранее ФСБ сообщила о задержании четырех женщин, которые работали на СБУ. По данным ведомства, они прошли обучение на территории Украины, после чего приехали в Россию, где в разных регионах страны готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

      Спецпосланник США назвал стратегию Байдена по Украине наклейкой на бампер

      Российским регионам спишут кредиты

      Популярная телеведущая пожаловалась на фейковые обнаженные снимки с ней в интернете

      Женщина потребовала у властей компенсацию после отказа возлюбленного жениться на ней

      Раскрыты траты россиян на отдых весной

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Iridium допустил запуск малых спутников

      Власти Японии выставят на продажу запасы риса

      Вывоз Киевом людей из Харькова и Купянска объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше