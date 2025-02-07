Задержанная в Севастополе женщина вступила в украинский батальон и планировала теракт

Задержанная ФСБ украинская агентка вступила в батальон БАРС и планировала теракт

Женщина, задержанная в Севастополе сотрудниками ФСБ, по заданию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) вступила в батальон БАРС и планировала совершить теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

На допросе женщина рассказала, что в Севастополь была направлена СБУ в 2023 году. По заданию куратора она вступила в добровольческий батальон специального назначения. В ее обязанностях было наблюдение и передача информации. Также она должна была заложить взрывное устройство в кабинете своей жертвы и установить таймер на 12 часов.

Это время ей было необходимо на то, чтобы успеть уехать в Сочи, откуда вылететь в Турцию, а затем в Украину. Там куратор обещал ей хорошую жизнь.

Ранее ФСБ сообщила о задержании четырех женщин, которые работали на СБУ. По данным ведомства, они прошли обучение на территории Украины, после чего приехали в Россию, где в разных регионах страны готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.