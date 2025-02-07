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11:12, 7 февраля 2025Из жизни

Женщина взяла на себя вину сестры-близнеца за преступление и попалась из-за футболки

В США полицейские раскрыли заговор сестер-близнецов благодаря футболке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В штате Небраска, США, невиновная женщина пыталась выдать себя за сестру-близнеца, чтобы спасти ее от тюрьмы, но попалась. Об этом сообщает KSTP-TV.

Сестры-близнецы Сара Бет и Саманта Джо Петерсен врезались на машине в повозку амишей. В ней находилось четверо детей, и в результате аварии двух девочек не стало. Прибывшие полицейские задержали женщин. Сара сразу призналась им, что именно она была за рулем во время столкновения. Как позже выяснили медики, Саманта в тот момент находилась в состоянии наркотического опьянения.

Саре предъявили более десяти обвинений. Когда женщина почти заключила соглашение о признании вины, полицейские раскрыли заговор близнецов. Оказалось, что Сара была невиновна и присвоила себе преступление сестры. Свидетели рассказали полицейским, что за рулем во время аварии сидела женщина в футболке сотрудника супермаркета Hy-Vee. Так была одета именно Саманта.

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Также в руки полицейских попала запись разговора женщин, в котором Саманта успокаивает себя тем, что пока ее подозревает лишь один сотрудник. В той же беседе она добавляет, что не верит, что их с Сарой можно различить. Кроме того, оказалось, что Саманта искала в интернете ответы на такие вопросы, как «Если вы собьете повозку и убьете двух человек, попадете ли вы в тюрьму» и «Как заблокировать айфон, который забрали полицейские».

Предполагается, что, взяв всю вину на себя, Сара пыталась отдать Саманте долг. В прошлом Саманта заботилась о детях сестры, пока та сидела в тюрьме. После неожиданного открытия Саманте предъявили более 20 обвинений.

Ранее сообщалось, что в Канаде девушка отправила на свою работу сестру-близнеца и чудом избежала увольнения. Сестры решили провернуть трюк, потому что одной из них не одобрили отпуск, на который она рассчитывала.

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