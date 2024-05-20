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13:48, 20 мая 2024Из жизни

Девушка отправила на свою работу сестру-близнеца и чудом избежала увольнения

Сестры-близнецы из Канады поменялись местами ради отпуска и поплатились за трюк

Фото: VitalikRadko / Unsplash

Пара идентичных близнецов из Канады поменялись местами, чтобы одна из них смогла слетать в отпуск. Об этом пишет Daily Mirror.

Сестры-инфлюэнсеры Ари и Ноа Чанс решили провернуть трюк, потому что одной из них не одобрили отпуск, на который она рассчитывала. Ари решила отправить на свою работу в офис сестру, надеясь, что правда не раскроется. Однако девушки поплатились за обман, потому что Ноа сняла на работе сестры ролик для платформы TikTok, в котором раскрыла их планы. В итоге девушка чудом избежала увольнения.

Видео заметил начальник Ари по имени Джон и прислал ей на рабочую почту угрожающее письмо: «Позвольте мне внести ясность: ваше решение привлечь сестру-близнеца в качестве замены на время отдыха, после тог, как ваше заявление на отпуск было отклонено, совершенно неприемлемо. Это пощечина как вашим коллегам, которые соблюдают правила, так и компании, которая возлагает на вас ответственность. Следует ли мне напомнить вам о важности профессионального поведения как на рабочем месте, так и за его пределами? Ваши действия плохо отражаются не только на вас, но и бросают тень на репутацию нашей компании. Такой уровень пренебрежения протоколом и приличиями откровенно шокирует. Это недопустимо».

Джон потребовал у Ари немедленных объяснений и план по исправлению ситуации. Кроме того, он добавил, что девушку уволят, если она еще раз позволит нечто подобное.

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Несмотря на непростую ситуацию, сестры Чанс сделали ролик и о том, как их план раскрыли. Пользователи оставили под ним десятки комментариев с вопросами о том, что же случилось дальше. Однако пока близнецы ничего не рассказали.

Ранее сообщалось, что в США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Бриттани и Эбби Хенсель. Супруги живут в штате Миннесота, где сестры работают школьными учителями.

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      Антонина Черташ
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