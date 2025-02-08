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15:25, 8 февраля 2025Бывший СССР

Бывший премьер Украины объяснил неспособность США заработать на украинском золоте

Экс-премьер Украины Азаров: США не смогут заработать на украинском золоте
Семен Александров (редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

США не смогут заработать на украинских месторождениях золота. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью «Аргументам и фактам».

Неспособность США заработать на украинском золоте он объяснил тем, что освоение месторождений потребует от США огромных вложений, прибыль от которых можно получить только через десятки лет. По словам политика, этот процесс может потребовать 10-15 лет, на что не хватит президентского срока Трампа и нескольких следующих американских лидеров.

Азаров отметил, что освоение месторождений на территории Украины проводилось в советское время, а после 2014 года такие работы были полностью остановлены. Кроме того, многие месторождения редкоземельных металлов, доступ к которым украинский президент Владимир Зеленский предлагает Трампу, уже проданы иностранцам.

Ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила, что на территории Украины нет редкоземельных металлов, в разработке которых заинтересован президент США. В статье отмечается, что республика обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, но их количества недостаточно, чтобы она могла считаться сырьевой базой.

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