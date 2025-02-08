Европе донесут позицию Трампа по Украине

Министр обороны США Хегсет призовет к окончанию боевых действий на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет в ходе своего европейского турне призовет к окончанию боевых действий на Украине. Таким образом, как уточняется в сообщении на сайте ведомства, он донесет позицию главы государства Дональда Трампа до лидеров стран континента.

«На совещании Контактной группы по обороне Украины министр подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности», — сказано в сообщении.

До этого Хегсет посетит штаб-квартиры Европейского, а также Африканского командования США в Германии, чтобы обсудить с их главами ситуацию в этих регионах. Кроме того, он планирует встретиться с размещенными в Германии американскими военнослужащими. Также в рамках поездки глава ведомства примет участие в совещании министров обороны НАТО в Брюсселе и проведет несколько встреч с представителями польских властей в Варшаве.

Ранее Хегсет в своем первом обращении к вооруженным силам страны назвал три ключевых приоритета Пентагона. По его словам, Штаты сосредоточатся на восстановлении воинского духа, модернизации армии и усилении сдерживания угроз.