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14:05, 8 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли проблемы Евросоюза в случае конфликта

Der Spiegel: Страны ЕС не смогут быстро перебрасывать войска в случае конфликта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Welscher/ dpa / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) не смогут быстро перебрасывать свои войска внутри объединения в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на специальный доклад Европейской счетной палаты.

«План действий, который принял ЕС в ноябре 2022 года, провалился. Европейская комиссия не проводила тщательную оценку потребностей перед составлением отчета. Как итог, и без того "довольно небольшой" бюджет, выделенный на повышение эффективности вооруженных сил, в размере 1,7 миллиарда евро к концу 2023 года опустел. Дефицит финансирования будет сохраняться до конца 2027 года», — передает издание.

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Авторы материала также указали на то, что существуют «значительные бюрократические препятствия». В частности, танки одной страны сообщества не смогут передвигаться по другой, если они тяжелее, чем это разрешено местным законодательством о дорожном движении. Они пояснили, что в таком случае тяжелой технике «пришлось бы совершить большой крюк по пути в другую страну Евросоюза, так как иначе существует вероятность разрушения важного моста».

31 января стало известно, что страны ЕС разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Отмечается, что против отправки выступила Германия, в то время как Великобритания и Франция настаивают на необходимости размещения европейских миротворческих сил.

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