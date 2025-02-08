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10:21, 8 февраля 2025Россия

Подросток в наушниках прошел по железнодорожным путям и попал под поезд

В Томской области грузовой поезд сбил подростка в наушниках
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский подросток шел по железнодорожным путям и был сбит грузовым поездом в Томской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, в районе станции Предтеченск. По предварительным данным, юноша 2007 года рождения был в наушниках, смотрел в телефон и не заметил надвигающийся состав.

Томская транспортная прокуратура организовала проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В декабре 2024 года в Красноярске 80-летний пенсионер пытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом и оказался сбит. Спасти мужчину не удалось.

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