Полуголая девушка прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен

Полуголая активистка прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен в Мадриде

Полуголая активистка международного женского движения Femen попыталась помешать проведению в Мадриде мероприятия c участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает газета El Diario.

«Активистка ворвалась в зал в отеле, где проходило мероприятие с представителями правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европейского парламента (ЕП) "Патриоты Европы", среди присутствующих были также Орбан и Ле Пен. Полиция впоследствии задержала ее для выяснения личности и не позволила журналистам продолжать съемку в этом районе», — передает издание.

Дополнительно сообщается, что встреча была организована под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», который напоминает слоган избирательной кампании президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Участники мероприятия в своих речах выступали в защиту традиционных ценностей, а послушать их собрались около двух тысяч сторонников.

13 декабря прошлого года полуобнаженные участницы феминистского движения Femen повредили памятник у здания ООН в Женеве, подпилив его бензопилами. Скульптура «Сломанный стул» посвящена ущербу, который противопехотные мины наносят мирным жителям в зонах конфликтов.