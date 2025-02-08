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17:33, 8 февраля 2025Мир

Полуголая девушка прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен

Полуголая активистка прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен в Мадриде
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Полуголая активистка международного женского движения Femen попыталась помешать проведению в Мадриде мероприятия c участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает газета El Diario.

«Активистка ворвалась в зал в отеле, где проходило мероприятие с представителями правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европейского парламента (ЕП) "Патриоты Европы", среди присутствующих были также Орбан и Ле Пен. Полиция впоследствии задержала ее для выяснения личности и не позволила журналистам продолжать съемку в этом районе», — передает издание.

Дополнительно сообщается, что встреча была организована под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», который напоминает слоган избирательной кампании президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Участники мероприятия в своих речах выступали в защиту традиционных ценностей, а послушать их собрались около двух тысяч сторонников.

13 декабря прошлого года полуобнаженные участницы феминистского движения Femen повредили памятник у здания ООН в Женеве, подпилив его бензопилами. Скульптура «Сломанный стул» посвящена ущербу, который противопехотные мины наносят мирным жителям в зонах конфликтов.

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