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11:57, 8 февраля 2025Россия

Путин поручил создать посвященную СВО экспозицию

Путин поручил создать на базе Музея Победы посвященную спецоперации экспозицию
Алина Черненко
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию, посвященную специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за организацию экспозиции и площадок для проведения соответствующих мероприятий назначили министра культуры Ольгу Любимову и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года.

Помимо этого, российский лидер поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания. Уточняется, что помощь этой категории людей должна быть оказана даже при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность.

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