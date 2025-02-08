Путин поручил создать посвященную СВО экспозицию

Путин поручил создать на базе Музея Победы посвященную спецоперации экспозицию

Президент России Владимир Путин поручил создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию, посвященную специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за организацию экспозиции и площадок для проведения соответствующих мероприятий назначили министра культуры Ольгу Любимову и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова. Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года.

Помимо этого, российский лидер поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания. Уточняется, что помощь этой категории людей должна быть оказана даже при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность.