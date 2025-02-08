Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:20, 8 февраля 2025Россия

Стало известно о нарушениях пожарной безопасности на загоревшемся московском Электрозаводе

Последняя проверка выявила 10 нарушений пожарной безопасности на Электрозаводе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости СКР возбудил уголовное дело по факту пожара на Электрозаводе в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Московский Электрозавод, в котором произошел крупный пожар, в последний раз проверяли в 2021 году, и специалисты установили тогда как минимум десять нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Специалисты в ходе проверки обнаружили, что не все помещения оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты, а также не проводились работы по их техобслуживанию и ремонту.

Кроме того, владельцы здания не определили и неверно обозначили на дверях категорию взрывопожарной и пожарной опасности. Не проводилась проверка качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций.

Помещения Электрозавода сдаются в аренду после переноса производства в Зеленоград и Уфу в 2007 году. В настоящее время в здании работают студии танцев, скейт-зоны, фотостудия и другие фирмы.

Возгорание в здании Электрозавода на востоке Москвы произошло вечером в субботу, 8 февраля. По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Площадь пожара на Электрозаводе в Москве резко возросла

      Захарова высказалась о ситуации с четой Макрон

      Стало известно о нарушениях пожарной безопасности на загоревшемся московском Электрозаводе

      «Ростелеком» сообщил подробности о повреждении кабеля в Балтийском море

      Россия решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

      В России захотели повысить военные пенсии

      СКР возбудил уголовное дело по факту пожара на Электрозаводе в Москве

      Американский боец UFC рассказал о взломавшем его аккаунт русском хакере

      В России призвали сделать персоной нон грата назвавшего себя нацистом Канье Уэста

      Су-57 и F-35 оказались в нескольких десятках метров друг от друга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше