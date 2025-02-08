Стало известно о нарушениях пожарной безопасности на загоревшемся московском Электрозаводе

Последняя проверка выявила 10 нарушений пожарной безопасности на Электрозаводе

СКР возбудил уголовное дело по факту пожара на Электрозаводе в Москве

Начало событий в новости СКР возбудил уголовное дело по факту пожара на Электрозаводе в Москве

Московский Электрозавод, в котором произошел крупный пожар, в последний раз проверяли в 2021 году, и специалисты установили тогда как минимум десять нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Специалисты в ходе проверки обнаружили, что не все помещения оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты, а также не проводились работы по их техобслуживанию и ремонту.

Кроме того, владельцы здания не определили и неверно обозначили на дверях категорию взрывопожарной и пожарной опасности. Не проводилась проверка качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций.

Помещения Электрозавода сдаются в аренду после переноса производства в Зеленоград и Уфу в 2007 году. В настоящее время в здании работают студии танцев, скейт-зоны, фотостудия и другие фирмы.

Возгорание в здании Электрозавода на востоке Москвы произошло вечером в субботу, 8 февраля. По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).