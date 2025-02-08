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20:03, 8 февраля 2025Силовые структуры

СКР возбудил уголовное дело по факту пожара на Электрозаводе в Москве

СК России возбудил уголовное дело по факту пожара на Электрозаводе в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пожара в здании Электрозавода в Москве. Об этом сообщается в канале ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что Преображенский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Для установления точной причины пожара будет назначена экспертиза.

Возгорание в здании Электрозавода на востоке Москвы произошло вечером в субботу, 8 февраля. По последним данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом. На месте происшествия работают десятки пожарных, а также следователи и прокуроры.

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